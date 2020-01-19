Bölgesel Amatör Lig'de ikinci devre bugün başlıyor. 8. Grup'ta Manisa derbisinde Yunusemre Belediyespor ile Manisa Sanayispor kapışıyor. Ertuğrul Dilek Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Maçın hakemi Antalya Bölgesi'nden Hakan Yurtseven. Saat 14.00'teki maçların programı şöyle: 7.GRUP: Bucak Bld. Oğuzhan-Ortaca Bld., SarayköyÇal Bld., Yatağanspor-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik, 8.GRUP: Aliağa FK-Bolvadin Bld., Bigadiç Bld.-Ayvalıkgücü Bld., Yıldızspor- Bölmespor, Bergama Bld.-Sökespor, Gönen Bld.-Bornova Yeşilova, Sandıklı- Salihli Bld. 10.GRUP: Çiğli Belediyespor- Bucaspor, İzmirspor-Torbalıspor.
Yunusemre derbide M.Sanayi virajında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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