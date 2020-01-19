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’ten taraftara mesaj var

Zlatko Tripic’ten taraftara mesaj var
Giriş Tarihi: 19.1.2020
Göztepe'nin yeni oyuncusu Norveçli futbolcu Zlatko Tripic, maçları kaybetmekten nefret ettiğini, takımı için her şeyi yapacağını söyledi. Göztepe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Tripic, Türkiye'de fantastik taraftarların olduğunu ve güzel şehirler bulunduğunu duyduğunu belirterek, "Bu yüzden her zaman burada oynama hayalim vardı. Ben sahada kalbimle, tutkuyla ve büyük bir enerjiyle oynarım. Oldukça agresif bir oyuncuyum. Maçları kaybetmekten nefret ederim. Takımım için her şeyi yapmak isterim, bunu sahada göreceksiniz. Sahada sorumluluk almayı seviyorum. Ofansif olarak da takımıma elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum" dedi.
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