All Star yine büyüledi

ING All-Star 2020’de basketbol severler yine unutulmaz bir gün yaşadı. Yerli ve yabancı yıldızların yer aldığı gösteri maçı ise güne damga vurdu

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All- Star'ın 17.'si dün İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. ING All-Star 2020'de Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin "Kırmızı Takım"ın, Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo ise "Beyaz Takım"ın kaptanlığını yaptığı organizasyonda ligin yıldız oyuncuları gösteri maçında tribünleri ayağa kaldırdı. ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk ikide bitiren Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ile Pınar Karşıyaka ile A Milli Takımımızın başantrenörü Ufuk Sarıca, ING All-Star 2020'de kenar yönetimde görev yaptı



YILDIZLAR BOY GÖSTERDİ

Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım'da Sertaç, Beaubois (Anadolu Efes), McKissic (Beşiktaş), Auguste, Harrison (Galatasaray), Goodwin (İTÜ), Terry (Bandırma), Metecan (Pınar Karşıyaka), Christopher (Bursa), Andrews (Büyükçekmece), Berk Uğurlu (TOFAŞ). De Colo'nun kaptanlığını yaptığı Beyaz Takım'da D.Williams, Melih (Fenerbahçe), M'Baye (Pınar Karşıyaka), M.Fall (Türk Telekom), Crawford (Afyon), Ş.Hazer (Bandırma), D.Willams (TOFAŞ), R.Golden (Bahçeşehir), Kikanovic (OGM), Crawford (Gaziantep), Doğuş (Darüşşafaka) yer alacak. Maçı Larkin'in Kırmızı Takım'ı 144-126 kazandı.



MAÇIN MPV'Sİ ARCHİE OLDU

ALL Star 2020'nin MPV'si Sigortam.net İTÜ'nün oyuncusu Archie Goodwin seçildi. Maçta 33 sayı kaydeden yıldız basketbolcu ödülü Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı. Archie maçta 33 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve (13/15) iki sayı ile 39 verimlilik puanı alarak mutlu sona ulaştı. Günler öncesinden biletleri tükenen organizasyonda, Sinan Erdem Spor Salonu tamamen dolarken izleyenler unutulmaz anlar yaşadı.





SMAÇTA KARŞIYAKALI ONURALP BİRİNCİ OLDU

ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Smaç Yarışması'nda, Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim birinci oldu. Onuralp Emanuel Terry (Teksüt Bandırma) ve Nicholas Johnson (Türk Telekom) ile mücadele etti. Şarkıcı Ben Fero, oyuncu Ozan Güven, eski basketbolcular Nevriye Yılmaz, Muratcan Güler ve Ömer Saybir'in jürisini oluşturduğu yarışmanın ilk etabında smaçlarıyla en fazla puanı toplayan Johnson ile Onuralp, finale yükseldi. Final etabında Onuralp Bitim, smaçlarıyla jüriden rakibine oranla daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı. Düzenlenen törende Onuralp Bitim'e, 20 bin liralık temsili hediye çeki verildi.