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Altay kahroldu

Altay kahroldu
Giriş Tarihi: 20.1.2020

Teknik direktör , Ümraniyespor karşısında sahada iyi işler yaptıklarını ancak oyunlarını skora yansıtamadıklarını söyledi

TFF 1. Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'a 88. dakikada yediği golle 1-0 kaybederek sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, yenilgiyle tanıştı. Genç teknik adam önderliğinde çıktığı ilk maçta İzmir'de Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. İlk yarının son haftasında evinde Giresunspor'la 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisinde teknik patron Ali Tandoğan, Ümraniye önünde ilk kez mağlubiyet görmüş oldu. Tandoğan, Ümraniyespor karşısında sahada iyi işler yaptıklarını ancak oyunlarını skora yansıtamadıklarını söyledi.

DAHA İYİ OLACAĞIZ, MERAK ETMEYİN
TANDOĞAN, "Rakibin pozisyonu bile yoktu. Son dakikada gol yemek insanı üzüyor. Defans arkasına attığımız toplarla hızlı hücumlarla gol istedik. Girdiğimiz bir iki pozisyon var ama atamadık. Skor çok önemli ve yaptıklarınızın önüne geçiyor. Daha iyi olacağız" diye konuştu.

MARCO PAİXAO'YA TÖZGE ÖDÜLÜ
ALTAY'IN gol kralı patentli oyuncusu Marco Paixao'ya Altay Sosyal Dayanışma Derneği tarafından, camianın sembol isimlerinden Erdoğan Tözge anısına "Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü" verildi. Sarı kart cezası nedeniyle Ümraniyespor ile deplasmanda oynanan maçta forma giyemeyen yıldız futbolcu ödülünü İstanbul'da aldı. İlki Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, ikincisi ise Altay'ın 1. Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Murat Uluç'a verilirken, üçüncü ödül de geçen sezon kaydettiği 29 golle 1. Lig tarihinin en skorer oyuncusu unvanını taşıyan rekortmen golcü Paixao'ya verildi. Paixao, çok mutlu olduğunu söyledi.

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