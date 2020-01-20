Menemen’e süper kanca

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Giresunspor'a 3-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Ekol Göz Menemenspor'un stoperi Ali Keten'e Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa talip oldu. Lacivert- beyazlıların 24 yaşındaki savunmacı için Menemenspor ile görüşmelere başladığı bildirildi. Yönetimin yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Ali Keten'i Kasımpaşa'ya satmaya sıcak baktığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin sağ bek ve stoper pozisyonlarında görev yapan futbolcuyu ucuza satmayı düşünmediği öğrenildi.



TAKIMIN BANKOSU OLDU

Sezon başında 3. Lig ekiplerinden Kocaelispor'dan transfer edilen Ali Keten, sezona yedekler arasında başladı. Teknik direktör Cenk Laleci'nin göreve gelmesinden sonra şans bulan 24 yaşındaki oyuncu bu şansı iyi kullandı.



127 MAÇTA 10 GOL ATTI

DERINCESPOR'DA profesyonel olan Ali Keten, Kocaelispor'da da oynadı. Sağ bek ve stoper pozisyonlarında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu kariyerinde görev yaptığı 127 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırdı. Üçüncü Lig'de 109 maçta 9 gol, 1. Lig'de ise 13 müsabakada 1 gol kaydetti.



LALECİ: EKİBİME GÜVENİM TAM

TFF 1. Lig'de ikinci yarıya Giresunspor'a evinde 3-0 yenilerek giren Ekol Göz Menemenspor'da, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı lider Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Giresunspor maçını kaza olarak yorumladıklarını belirten sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Bu çocuklar bu armayı buralara taşıdı. Giresunspor önünde erken yediğimiz gol ritmimizi bozdu. Oyuncularımızın hepsine güvenim tam. Onlar gelecek haftalarda sahada gerekeni yapacaktır" dedi.



HATAY'DAN ÇEKİNMİYORUZ

Zorlu bir deplasmana gideceklerini belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Rakibimiz ligde iyi top oynayan ekiplerden biri. Tüm rakiplere olduğu gibi Hatayaspor'a da saygılıyız. Ancak çekinmiyoruz" diye konuştu.