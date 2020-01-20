Yiğido’nun Kartal keyfi

Kırmızı-beyazlılar 7. dakikada Erdoğan ile öne geçti. 33’te Adem Ljajic skora denge getirdi. 45’te Yatabare Sivasspor’a üç puanı getiren golü kaydetti. Sivas’ta Uğur 67’de kırmızı gördü

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen maçta lider Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 7. dakikada Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Erdoğan Yeşilyurt geldi. Direkt kaleyi düşünen Erdoğan'ın şutunu kaleci Karius sektirince, top filelerle buluştu: 0-1. 33'te Burak Yılmaz'ın serbest vuruştan sert şutunu Samassa tokatladı. Topu önünde bulan Adem Ljajic, düzgün bir kafa vuruşuyla beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1. 45'te Fatih'in savunma arasına gönderdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabere, düzgün vuruşla topu sağ köşeden filelere gönderdi: 1-2.



KARIUS FARKI ÖNLEDI

50'de Roco'nun hatasında topun sahibi olan Fatih Aksoy'un ceza alanı içine girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Karius gole izin vermedi. 66'da Gökhan Gönüle'e yapılan hareket sonucu Sivasspor'da Erdoğan sarı kart gördü. Ancak daha sonra pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Ali Şansalan, Erdoğan'ın sarı kartını iptal edip, pozisyonda faulü Uğur'un yaptığını belirledi ve bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi. 74'de Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba'nın vuruşu kaleci Samassa kornere çeldi. 89'da Kone'nin pasını alan Emre'nin şutu Karius çeldi. Maç 2-1 sona erdi



BURAK VE ROCO İLK 11'DE ÇIKTI

SIYAH-BEYAZLI takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan Burak Yılmaz ile Enzo Roco, dün oynanan Sivasspor karşılaşmasınd sahayaa ilk 11'de çıktı. Enzo Roco, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan müsabakada yedek soyunmuştu. Beşiktaş'ta ayrıca devre arası kampında sakatlanan Adem Ljajic de zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı ve 11'de forma giydi.



TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

KARŞILAŞMAYA her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi. Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü dolarken mücadeleyi 35 bine yakın taraftar izledi. Sivassporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, açtıkları pankartla yangın felaketiyle karşı karşıya kalan Avustralya'ya destek verdi. Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları sahaya "Futbola şiddetle değil gönülden bağlanın" yazılı pankartla çıktı.