Akhisarspor için büyük kenetlenme

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Akhisarspor, cuma günü evinde oynayacağı Bursaspor maçı öncesi farklı partilerden siyasiler ve oda temsilcilerini etrafında kenetledi.

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Akhisarspor, cuma günü evinde oynayacağı Bursaspor maçı öncesi farklı partilerden siyasiler ve oda temsilcilerini etrafında kenetledi. Siyasiler ve oda temsilcileri Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'a başarılar dilerken, futbolculara da tatlı ikramında bulunan siyasiler, yeşil-siyahlı kulüp için güç birliği mesajı verdi.

Ziyarette konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Akhisarspor'un birlik ve beraberlik içerisinde tam takım yanlarında olduğumuzu bütün Akhisar'a, tüm ülkeye göstermek istedik. Takımımızın mücadelesinin üst seviyede olduğunu biliyoruz. Kendilerini takdir ediyoruz. Bir kısmetsizlik var, gol atamıyoruz. Ligde 3 puana hasret kaldık. Futbolcularımıza yanlarında olduğumuzu göstermek için, hocamıza yanında olduğumuzu göstermek için Kaymakam Bey, milletvekillerimizle beraber, Belediye Başkanımızla, sivil toplum örgütlerimizle beraber tek vücut olduğumuzu bir kez daha herkese göstermek istedik. Futbolcularımızın moral ve motivasyonu her şeyden önemli. Onların morallerini yüksek tutmak istiyoruz. Allah'ın izniyle sezon sonu hep birlikte hedeflediğimiz hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Akhisar'da bir bütün halinde birlikteyiz. Bundan sonraki haftalarda inşallah puanları alırız" dedi.



ALTIPARMAK'TAN TEŞEKKÜR

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Bursaspor maçı öncesi kendilerini yalnız bırakmayan siyasiler ve oda temsilcilerine teşekkür etti. Altıparmak, "Puan tablosunda şampiyonluğa oynayan 5-6 takım var. Aralarında devre arasında transfer yapanlar oldu. Biz tabii transfer yapmak için çok uğraştık. Belirlediğimiz oyuncular için hâlâ yasağın açılmasını bekliyoruz. Ama zaten şampiyonluk için kurulmuş bir kadromuz var. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımıyız. Yalnız galip gelerek şanssızlığımızı kırmaya ihtiyacımız var. İnşallah bu galibiyeti de Bursaspor maçı ile almak istiyoruz. Biz Akhisar olarak bu birlik ve beraberliği zaten sağlamıştık, bunu burada görmek bizi çok memnun etti. Birlikte 16 final maçımız kaldı" diye konuştu.

DHA