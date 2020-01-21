All Star’a Karşıyaka damgası

Ufuk Sarıca’nın öğrencileri Onuralp 2. kez smaç şampiyonu olurken M’Baye ve Metecan da şov yaptı

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen ING All-Star 2020'de Pınar Karşıyakalı oyuncular damga vurdu. Organizasyonda smaç şampiyonu yeşil-kırmızılıların genç oyuncusu Onuralp Bitim oldu. Onuralp, 2018'den sonra ikinci kez krallık tacını takarken, Karşıyaka, Kenny Gabriel'in 2015'teki şampiyonluğunun ardından yine smaç kralı çıkardı. Onuralp'in özellikle 2.09'luk takım arkadaşı Görkem ve ardından 3 kişinin üzerinden yaptığı smaç büyük alkış aldı. Basketbol'a İzmir 9 Eylül Spor Kulübü'nde başlayıp ardından Anadolu Efes'e transfer olduktan sonra geçen sezon Karşıyaka'ya gelen Onuralp Milli Takımdaki performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Son olarak ise bu yaz İsrail'de düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla dikkat çekmeyi başarmıştı



KAF-KAF RÜZGARLARI

All-Star'da A Milli Takım'ın yanı sıra Pınar Karşıyaka'nın da başantrenörlüğünü yapan Ufuk Sarıca basketbol severlerden bol alkış alırken yeşil-kırmızılı teknik heyetin yönettiği Beyaz Takım'da Karşıyakalı M'Baye 19 sayıyla oynadı. Maçı 144-126 kazanan Kırmızı Takım'da forma giyen Kaf-Kaf'tan Metecan Birsen ise 16 sayı üretti.



ONURALP BİTİM DESTAN YAZIYOR

Basketbola İzmir'de başlayıp Anadolu Efes'e transfer olduktan sonra Milli Takımlarda müthiş başarılara imza atan 20 yaşındaki Onuralp Bitim müthiş başarılara imza attı. 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes'te önce Cumhurbaşkanlığı Kupası sonra da lig şampiyonluğu yaşayan Onuralp geçtiğimiz sezon Pınar KSK'ye iki yıllık imza atmıştı. Onuralp, geleceğin en iyi basketbolcuları arasında gösteriliyor.