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Takımı dünya üçüncü oldu

Buz Hokeyi Takımı dünya üçüncü oldu
Giriş Tarihi: 21.1.2020

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 3'üncü Klasman U-20 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Meksika'yı 4-2 yenen Türkiye, bronz madalya kazandı. Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, "Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, orada sporcularımıza destek olan velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl kendi seyircimiz önünde bu şampiyonada altın madalya kazanacağız" diye konuştu.

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