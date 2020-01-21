Galatasaray’ın gözü Ada’da

Sarı-kırmızılı ekip Tottenham forması giyen 22 yaşındaki Juan Foyth için devreye girerken Arsenal’de görev yapan Shkodran Mustafi ile de temaslar tam gaz devam ediyor

Süper Lig'in ikinci yarısına Denizlispor galibiyetiyle başlayan G.Saray, stoper transferi için görüşmelerini hızlandırdı. Marcao'nun cezalı duruma düşmesi, Luyindama'nın da sakatlığı sebebiyle İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi savunmada sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, bu hafta bu bölgesine transfer yapmayı hedeflerken gözünü İngiltere'ye çevirdi.



SAĞDA DA OYNUYOR

Aslan'ın Tottenham forması giyen 22 yaşındaki Juan Foyth için harekete geçtiği kaydedilirken sağ bekte de görev alabilen oyuncunun kiralanması için nabız yoklandığı bildirildi. Tottenham'ın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho ile arası iyi olan teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncu ile ilgili ısrarcı olduğu konuşulurken Arsenal'de görev yapan Shkodran Mustafi de gündemdeki yerini koruyor. Arsenal'de sadece 3 Premier Lig maçında forma giyen Mustafi, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isterken Galatasaray'ın bu hafta içerisinde oyuncuyla ilgili yeniden hamlede bulunacağı gelen haberler arasında.



3 YILDIR TOTTENHAM'DA

G.Saray'ın listesinde yer alan Tottenham'ın savunma oyuncusu Juan Foyth son üç sezondur İngiliz ekibinde görev yapıyor. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 4 karşılaşmada sadece 69 dakika görev yaparken Arjantinli Milli Takımı'nda da 10 maçta oynadı. Kariyerinde toplam 41 karşılaşmaya çıkan oyuncunun 1 golü bulunuyor.



SELEZNYOV: AKHİSARSPOR BIRAKMADI

Bursaspor'un Ukraynalı yıldızı Yevgen Seleznyov, bu hafta karşılaşacakları eski takımı Akhisarspor'a eleştirilerde bulunarak, yeşil-siyahlı ekibin G.Saray'a transferini engellediğini kaydetti. Tecrübeli oyuncu "Onlar umurumda değil. Beni Galatasaray istediğinde beni göndermedikleri andan itibaren umurumda değiller. Beni kadro dışı bıraktıkları andan itibaren onları hiç umursamadım. Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar bana doğru yapmadı. Beni Galatasaray'a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti. Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Bu asla iyi değil. Bazı oynadığım takım arkadaşlarım ve hocalarıma saygı duyuyorum. Taraftar ve şehri seviyorum. Ama bir kişi hakkında ise aynı şeyi düşünmüyorum" diye konuştu.