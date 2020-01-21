Göztepe’de tatlı telaş

İzmir ekibi Antalya galibiyeti ile 8. sıraya kadar yükseldi. Göz-Göz, Gürsel Aksel Stadı’nın açılışında Pazar günü Beşiktaş’ı da mağlup edip, çifte sevinç yaşamak istiyor

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek çıkışını devam ettirdi. Savunmada Alpaslan, Wallace Reis, Titi ve Atınç'ın yokluğuna ve stoper ile golcü takviyelerinin henüz gerçekleşmemesine rağmen sarı-kırmızılı futbolcular, aldıkları net galibiyetle Göz-Göz'ün puan tablosunda iki basamak tırmanmasını sağladı.



BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM

Göztepe, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltirken rakipleri Yeni Malatya ve Gaziantep'in puan kaybetmesi sonrası 8. sıraya kadar çıktı. Antalya maçını kayıpsız atlatan Göz-Göz, şimdi gözünü yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Pazar günü saat 16.00'da Beşiktaş ile oynayacağı tarihi maça çevirdi. 9 Eylül 2017'de temelleri atılan ve 219 milyon liraya mal olan yeni stadının açılışının yapılacağı Beşiktaş karşılaşması öncesi camia, taraftarlar ve sarı-kırmızılı kafilede heyecan doruğa ulaştı.



AVRUPA HAYALİ GERÇEK OLACAK MI?

Göztepe, 95 yıllık tarihinde bir ilk olacak yeni stadına galibiyetle 'merhaba' demek istiyor. Ligde ikinci yarıya evinde lider Sivasspor'a yenilerek 30 puanda kalan Kartal'ı, İzmir'de muhteşem taraftarının desteği ile devirip Avrupa hayaline bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.



TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, çatısında yer alan yürüyüş parkuru ile Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. 650 metrelik yürüyüş parkuru eşşiz İzmir Körfezi manzarasıyla maç günleri haricinde halkın kullanımına açık olacak. Ayrıca, stadyumun önünde taraftarların toplanma alanı olarak 13 dönüm büyüklüğünde bir Taraftar Meydanı oluşturulacak. 20 bin seyirci kapasitesi olan stadyum, TFF'nin talimat değişikliği ile kale arkalarına ayakta seyirci alınması kapsamında, 25 bine çıkarılacak.



GÖRSEL ŞÖLEN SUNACAK

39 locası bulunan stadyumda tribünler tek katlı inşa edildi. Stadyumun içindeki ışıklandırmalar, ısıtma cihazları ve ses sistemlerinde ise son teknoloji kullanıldı. Göztepe'nin gol atması halinde stadın çatısında bulunan ışıklandırmalar 'meksika dalgası' diye tabir edilen hareket biçimiyle etrafı aydınlatırken görsel bir şölen sunacak.



WİLCZEK TAMAM

Göztepe golcü transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren ve birçok yıldıza teklif yapan Göz-Göz, aradığı ismi Danimarka'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın Brondby ekibinde forma giyen 32 yaşındaki Polonyalı golcü Kamil Wilczek'le büyük oranda anlaştı. Polonyalı futbolcunun İzmir'e geldiği öğrenilirken herhangi bir pürüz yaşanmaması halinde transfer resmiyete dökülecek. Wilczek, Wodlizslaw ekibinde kariyerine başlarken, İspanya'da Horadado ve Elche, Polonya'da P.Gliwice, İtalya'da Carpi ekiplerinde de forma giydi. 4.5 sezondur Brondby forması giyen Wilczek, 146 resmi maçta 83 gol kaydetti.



TAKIMI SIRTLADILAR

Göztepe'nin ilk yarıda en çok dikkat çeken oyuncuları Halil, Serdar ve Soner Antalya deplasmanında da iş başındaydı. Kanatta forma giyen Halil, Göz-Göz'ün ilk golüne imza atarken yaptığı bir asistle de maçın adamı oldu. Soner de Halil gibi maçı 1 gol, bir gol servisiyle kapatırken, Serdar da rakip kaleyi boş geçmedi. Jerome'un yine suskun kaldığı maçta gol yükünü çeken Halil ve Soner 3'er gol ulaşırken, Serdar ise gol sayısını 4'e çıkararak takımın en skorer ismi olmayı başardı. Ayrıca 18 haftalık süreçte Soner 4, Serdar 3, Halil de toplam 2 asistlik performanslarıyla da dikkat çekti.



GÖZTEPE'NİN DERDİ AHMET

Antalyaspor maçında savunmadaki sakatlık ve cezalar nedeniyle özellikle stoper mevkiinde sıkıntı yaşayan Göztepe'de yönetim düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, stoper sorununu çözmek için harekete geçerken G.Saray'dan Ahmet Çalık için girişimleri yeniden hızlandırdı. Göztepe yönetimi, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşerek transferde kolaylık isterken, Ahmet Çalık'ın kararı transferde belirleyici olacak.



SARI-KIRMIZILILARDA RAKİP YİNE ANTALYA

Göztepe, üç gün içinde iki kez karşı karşıya geldiği Antalya ile yarın 3. kez karşılaşacak. Doğanlar Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 4-3'lük yenilginin rövanşında turu geçmek için sarıkırmızılı ekibe, tek farklı galibiyetler yetecek.

BURAK HAKERLER