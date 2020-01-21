İzmirlilerde gündem takas

Altay yönetimi Hüsamettin’i isteyen Altınordu’ya, “Onu verelim ama karşılığında siz de bize Anıl Koç’u verin” teklifinde bulundu. İki futbolcunun takasıyla ilgili son sözü teknik adamlar söyleyecek

TFF 1. Lig'de mücadele eden iki İzmir ekibi arasında ara transfer döneminde müthiş bir takas gündeme geldi. Altay'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Hüsamettin, Altınordu'dan teklif alıp ayrılmak isterken, siyahbeyazlı yönetim de İzmir eki- binden Anıl Koç'u istedi. Her iki kulüp arasında iki oyuncunun takası için görüşmeler başladı. Önce futbolcuyla görüşen Altaylı kurmaylar ise gitmek isteyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüsamettin'e karşılık Altınordu'dan Anıl Koç'u istedi. İki kulüp yönetimi bunun üzerine topu teknik direktörlere attı. Hüsamettin ile Anıl Koç'un takasıyla ilgili son kararı Altay'ın teknik direktörü Ali Tandoğan ile Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu söyleyecek. Altay alt yapısından yetişen Hüsamettin Yener, 10 sezondur siyah-beyazlıların A takımında yer alıyor.



BELÇİKA'DA YETİŞTİ

Standard Liege altyapısından yetişen Altınordulu Anıl Koç, Charlton Athletic, Sint-Truiden, FC Eindhoven ve Atlantas Klaipeda takımlarında görev yaptıktan sonra Türkiye'de ilk kez 2015'te Antalyaspor forması giydi. İki sezondur Altınordu'da görev yapan 24 yaşındaki Anıl Koç bir ara da Afyonspor'da kiralık oynadı. Anıl milli takımlarda da çeşitli kategorilerde defalarca forma giydi.



PAİXAO'YU ÇOK ARADILAR

TFF 1. Lig'de ikinci yarıya deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek başlayan Altay, forvet Marco Paixao'nun yokluğunda sıkıntı yaşadı. Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Portekizli santrforun eksikliğini hissettiklerini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Marco'nun ileride top tutmasını aradık. Bu yüzden hücumda etkili olmadık. İbrahim ve Özgür'ün cezalı olması da bizi olumsuz etkiledi" dedi. Bu hafta iç sahada oynayacakları İstanbulspor maçında sadece cezası devam eden İbrahim'in görev alamayacağını hatırlatan Töraydın, "Eksiklerimiz takıma dönüyor. İstanbulspor, Balıkesirspor ve Boluspor maçlarını kazanarak seri yakalamak istiyoruz" dedi.

BURAK HAKERLER