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'nde dönemi sona erdi

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

21.01.2020, 18:48

ekiplerinden , kulübün resmi internet sitesinden teknik direktör ile yapılan görüşmeler neticesinde yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz."

DHA

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