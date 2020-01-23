Yeni Malatyaspor Sivasspor canlı izle! Maç saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalistler de belli oluyor. Heyecan fırtınası son gününe girerken, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı kırmızı-beyazlı ekip sahasında 4-0'lık skorla kazanmıştı. Peki, Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalistler de belli oluyor. Heyecan fırtınası son gününe girerken, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı kırmızı-beyazlı ekip sahasında 4-0'lık skorla kazanmıştı. Peki, Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor ve artık son çeyrek finalistler de belli oluyor.

Günün ilk karşılaşması ise Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor ve bir başka Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında... İki takım arasında oynanan ilk maç Sivas'ın 4-0'lık üstünlüğü ile bitmişti. Bu karşılaşma sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı.

YENİ MALATYASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor'un sahasında Sivasspor'u konuk edeceği maç bugün saat 14.00'te başlayacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

MAÇIN 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut.

Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone.

MALATYASPOR'A FRANSIZ ORTA SAHA

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Fransız ekibi Nice'ten 24 yaşındaki orta saha Remi Walter'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 11 kez Fransa U21 Takımı'nda ter döken genç futbolcu, bu sezon takımında sadece 1 maçta forma şansı bulurken, geçen sezon 22 maçta 4 gol kaydetmişti.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ

*Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor son 4 maçta yenilmedi.

*BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

*BtcTurk Yeni Malatyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.