Akhisar, Bursa önünde terliyor

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasının açılış mücadelesinde bugün Bursaspor'u konuk ediyor. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği mücadele beINSports Max 1 kanalından ekranlara gelecek.

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasının açılış mücadelesinde bugün Bursaspor'u konuk ediyor. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği mücadele beINSports Max 1 kanalından ekranlara gelecek. Akigo'da, cezalı Vrsajevic ve sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen Taha Yalçıner ve Uğur Arslan Kuru forma giyemeyecek. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Mutlak kazanmamız gereken bir maç. 16 tane final maçımız var. Zinciri kıracağız. Biz sahaya 11 kişi çıktığımız sürece problem yok" dedi.

20. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve bu sezon yeniden Süper Lig'e yükselmek için mücadele veren iki takım, 20'nci kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 19 randevuda her iki takım da 6'şar galibiyet elde ederken, 7 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı Bursaspor, genç oyuncuları Ali Akman ve Emirhan Aydoğan'ın golleriyle 2-1 kazandı.