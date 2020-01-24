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Denizlispor, ile yollarını ayırdı

Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı

24.01.2020, 17:40

ekiplerinden 'da, bir süre önce bırakılan 'nun sözleşmesi feshedildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Romanyalı savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Sapunaru, Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sonrası kadro dışı bırakılmıştı.

AA

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