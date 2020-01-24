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, 'nu 'ya kiraladı

Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu Altınordu'ya kiraladı

24.01.2020, 11:36

ekiplerinden 'nin genç oyuncusu , kiralık olarak 1. Lig temsilcisi 'da forma giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu, kiralık olarak TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sezon başında Pendikspor'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 4 kupa ve 1 lig maçında forma giymişti.

AA

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