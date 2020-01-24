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Laleci: Korkmuyoruz

Laleci: Korkmuyoruz
Giriş Tarihi: 24.1.2020

Teknik Direktörü , “Puan kaybı istemiyoruz, liderden çekinmiyoruz” dedi

TFF 1. Lig'de Altınordu ve Giresun mağlubiyetleriyle Play-Off yarışında art arda darbeler alan Ekol Göz Menemen, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, liderlik koltuğunda oturan rakiplerine saygı duyduklarını ancak maçı kazanmak adına ellerinden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Laleci, "İyi bir ekip olduğumuzun farkındayız. Aldığımız 2 mağlubiyet bizi kırılgan yapıya büründürmez. Dış sahada 9 maçın 5'ini kazanıp 2 beraberlik aldık. Yalnızca 2 müsabakayı kaybettik. Deplasmanda 17 puan toplamak çok önemli bir başarı. Bu çizgimizi Hatay maçında neden sürdürmeyelim. Kendimize hedef koyduk, üst sıraları istiyoruz. Hatay karşılaşması çok zorlu olacak, bunun farkındayız. Ancak puan ya da puanlar alacak kapasiteye de sahibiz" dedi.

MENEMEN'DE ROTA KYRAİN
EKOL Göz Menemen'de kurmaylar takviye çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İzmir ekibi, Arnavutluk'un KF Laçi ekibinden Nijerya asıllı Amerikalı forvet Kyrian Nwabueze'yi listesine aldığı öğrenildi. Tavsiye edilen golcü oyuncu için İzmir ekibinin Arnavutluk Ligi'ni yakından takip eden teknik direktörü Cenk Laleci ve yardımcısı Orhan Terzi'nin vereceği raporun beklendiği bildirildi.

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