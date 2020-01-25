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Altınordu gaza bastı

Altınordu gaza bastı
Giriş Tarihi: 25.1.2020

Kırmızı-lacivertliler, ’den 19 yaşındaki genç sol kanat ’nu sezon sonuna kadar kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'den 19 yaşındaki sol kanat Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı. Pendikspor'da profesyonel olan genç futbolcu, sezon başında transfer olduğu Göztepe'de Süper Lig'de sadece Çaykur Rizespor deplasmanında görev aldı. Batuhan, sarıkırmızılı formayla kupada ise 4 maça çıktı.

DÖRDÜNCÜ TAKVİYE
Genç futbolcu, Pendikspor'da 29 karşılaşmada 5 gol atma başarısını gösterdi. Daha önce İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali Yaşar, Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan Mimaroğlu ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan Çil'le anlaşan Altınordu, ara transfer dönemindeki dördüncü takviyesini gerçekleştirmiş oldu. İzmir ekibi forvet hattı için de arayışlarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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