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Müthiş heyecan

Müthiş heyecan
Giriş Tarihi: 25.1.2020

’nda çeyrek ve yarı final kuraları dün çekildi. ilk maçları 4, 5, 6 Şubat’ta oynanacak ve A Spor ile ATV’den naklen yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve muhtemel yarı final eşleşmeleri dün çekilen kura sonucu belli oldu. Geçtiğimiz turda Kayserispor'u kupanın dışına iten Fenerbahçe'nin 2. Lig ekiplerinden Kırklareli ile eşleşmesi çeyrek finalin en ilginç eşleşmesi olarak dikkat çekti. Kanarya ilk maçını deplasmanda oynayacak. G.Saray ise kurada Alanyaspor'u çekerken sarı-kırmızılılar da ilk sınavını F.Bahçe gibi rakip sahada verecek. Kupada ayrıca Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor ile eşleşirken Göztepe'yi eleyen Antalyaspor'un rakibi ise Süper Lig lideri Sivasspor oldu. Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak. Mücadeleler her zaman olduğu gibi A Spor ve ATV'den naklen ekranlara gelecek. Yarı finalde ise Trabzon-Erzurum maçının galibi Kırklareli-Fenerbahçe maçının galibiyle, Alanya-G.Saray maçının galibi de Antalya- Sivas maçının galibiyle mücadele edecek.

KIRKLARELİ EK TRİBÜN YAPACAK
Gaziantep FK ve Başakşehir'i elemesinin ardından çeyrek finalde de Fenerbahçe ile eşleşen Kırklareli'de büyük heyecan yaşanıyor. Kulübün başkanı Volkan Can, "F.Bahçe maçı için kale arkasına portatif ek tribün yapmayı düşünüyoruz' dedi. Başkan Can kurayla ilgili de "Fenerbahçe büyük bir camia. Daha Beşiktaş'ı getirmiştik. Zaten F.Bahçe ve G.Saray'dan birini istiyorduk" dedi

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