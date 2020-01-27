3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor, Tokatspor'u 3-0 mağlup etti, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. 6. dakikada Taygun'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Mikail topu tokatladı, dönen topu Ertuğrul filelerle buluşturdu: 1-0. 21'de Abdullah'ın şutunda, kaleci Mikail meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı. 33'te sağdan Sedat'ın yerden sert ortasında ön direkte topa dokunan Mustafa Ethem farkı ikiye çıkardı: 2-0. 90'da Abdullah'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Taygun yerden düzgün vurdu, skoru belirledi: 3-0.
SEBAHATTİN ALP
Kızılcabölük nihayet kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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