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Nazilli’den hayata dönüş

Nazilli’den hayata dönüş
Giriş Tarihi: 27.1.2020

3. Lig 3. Grup’ta 4 maçtır puana hasret kalan Siyah İnciler, Belediye önünde geriden gelerek kazandı nihayet kendine geldi.

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta son 4 maçında puanla tanışamayan Nazilli Belediyespor, 1954 Kelkit Belediyespor'u geriden gelip 2-1 mağlup etti, hayata döndü. 25. dakikada Ufukcan'ın uzaklardan vurduğu sert şut kaleci Ceyhun'u geçip direği sıyırarak auta çıktı. 40'ta Hasan Küçük'ün geri pasında defansın arkasına sarkan Alparslan Fidan, kaleci Zekeriya'dan önce kayarak dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 42'de Zafer'in arapasında ceza alanı içinde defansa çarpan top, Yunus'un önünde kaldı. Yunus'un dokunduğu meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu tamamlamaya çalışan Sedat'ın şutunu kaleci Ceyhun iki hamlede kontrol etti, ilk yarı 1-0 sona erdi.

MERT'TEN MUHTEŞEM FÜZE
51. dakikada Kelkit defansında yaşanan karambolde topa dokunan Adem Sağlam'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak kendi ağlarıyla buluştu: 1-1. 58'te Mert Çapar muhteşem vurdu, kaleci Ceyhun'un uzandığı köşeden filelere gitti: 2-1. 68'de Kelkit kontratağında Erhan-Enes ikili duvar paslarıyla ev sahibi sahasına sokuldu. Topla son buluşan Enes'in defansı çalımlayarak vurduğu şutunu kaleci Zekeriya son anda ayaklarıyla kornere çeldi. 81'de karambolde Alparslan, Erhan ve Enes üçlüsünün şutlarını kaleci Zekeriya çıkardı, mutlak golü önledi. 89'da Alparslan ve Enes kaleci Zekeriya'yı aşamayınca, Nazilli Belediyespor 2-1 kazandı.

ÜMİT ÖZMEN

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