G.Saray’dan bomba

Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Saint Etienne forması giyen Yann M’Vila için kiralama teklifi yaptı.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarıkırmızılılar, Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila için kiralama teklifi yaptı. Bernard Mensah ve Fofana için nabız yoklayan Cim-Bom, orta saha oyuncusu Yann M'Vila için Fransız kulübüyle görüşmelere başladı. 29 yaşındaki deneyimli oyuncuyla anlaşan yönetim, Saint Etienne'den yanıt bekliyor. M'Vila bu sezon oynadığı 23 maçta 1 asist yaptı.

MUSTAFİ GELMİYOR

Öte yandan Galatasaray yönetimi, stoper Shkodran Mustafi'den umduğunu bulamadı. İngiliz ekibi Arsenal, yıldız futbolcuyu bırakmama kararı aldı. Kuzey Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, Mustafi ile ilgili olarak, "Benim oyuncum olduğu ve benimle bu şekilde çalıştığı sürece Arsenal'de kalacak" dedi. Tüm kulvarlarda 12 maça çıkan ve 966 dakika süre alan Shkodran Mustafi, 1 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.