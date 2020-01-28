Sporda sıra dışı ölümler

Basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın kızı ve beraberindeki 9 kişi ile birlikte helikopter kazasında ölmesi spor dünyasında yaşanan şok ölümleri akla getirdi.

NBA'de 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan takımı ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, ABD Milli Takımı ile 2 olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı ile birlikte helikopter kazasında ölümü, spor dünyasını yasa boğdu. Spor dünyası geçen yıl Ocak ayında uçağının Manş Denizi'ne düşmesi sonrası hayata gözlerini yuman Arjantinli 28 yaşındaki futbolcu Emiliano Sala için yas tutarken, Ekim 2018'de de Premier Lig'de şampiyonu Leicester City'nin sahibi Srivaddhanaprabha, helikopterinin stadın otoparkına düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Brezilya 1. Ligi takımlarından Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, 29 Kasım 2016'da Kolombiya'da düşmüş 2 futbolcu hariç, takımla birlikte 77 kişi hayatını kaybetmişti. 10 Mart 2015'te Fransız sporcular dünya şampiyonu atlet Camille Muffat, dünya şampiyonu yelkenci Florence Arthaud ve boksör Alexis Vastine TV çekimi için bindikleri helikopter kazasında hayata gözlerini yumdu.



BOMBALI SALDIRIDA ÖLDÜ

27 Mart 2014'te Avrupa kick boks şampiyonu Kırgız Ruslan Abasov, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. 1991'de Dakar Rallisi'nde ordu ile isyancılar arasınca çıkan çatışmada vurularak ölürken 1996'da mayınlı tarlaya giren Fransız sürücü hayata gözlerini yummuştu.

DÜNYA ONA YAS TUTUYOR

41 yaşındaki Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından devlet adamları, politikacılar, sporcular, film yıldızları ve ünlüler taziyelerini yayınladılar. Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo ve LeBron James, Neymar paylaşımlarıyla Bryant'ı andı. Kaza haberinin ardından hayranları Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'e akın edip Bryant'ın anısına çiçek bırakıp, yas tuttu.