Tarzan 25 maç sonra kazandı

2. Lig’de 3 Nisan 2019’da Gaziantepspor’u 3-0 yenen Manisaspor bu sezon ilk yaşadığı Serik önünde kazanıp, 298 gün sonra güldü

3. Lig 1. Grup'ta düşme hattında son sıradaki -3 puanlı Manisaspor, bu sezon ilk galibiyetini evinde lider Serik Belediyespor'u yenerek alırken, şampiyon olmuş gibi sevindi. Liglerde son galibiyetini geçen sezon 2. Lig'de 3 Nisan 2019'da oynanan karşılaşmada kendisi gibi düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 3-0 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, 25 maç sonra kazandı.

PRİM ÇEYREK ALTIN

298 günlük bu periyotta yalnız 3 beraberlik ve 21 yenilgi alan Tarzan'ın transfer yasağıyla altyapıdan profesyonel yapılan oyuncuları, 20. haftadaki Serik Belediyespor galibiyeti sonrası sevinç patlaması yaşadı. Henüz sezon başlamadan eski yabancılarından Iwanski'ye olan borcu nedeniyle FIFA tarafından 6 puanı silinen Manisaspor, 20. haftada ilk kez 0 puana ulaştı. Grupta dibe demir atan ve çoğu altyapıdan gelen gençlerle sahaya çıkan, galibiyete rağmen grupta adım adım amatör kümeye yaklaşan Tarzan'da hafta içinde başkanlığa gelen Murat Yörük, futbolculara galibiyet primi olarak çeyrek altın verdi.

CÜNEYT HASÇELİK