Denizlispor panik yapmıyor

G.Saray ve Antalya’ya yenilen Horoz’da, şube sorumlusu Ali Fırat, “Soğukkanlı olmamız gerekli” dedi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından Antalyaspor'a da yenilerek ikinci yarıda puanla tanışamayan Yukatel Denizlispor'da, futbol şube sorumlusu Ali Fırat, soğukkanlı olmaları gerektiğini söyledi. Antalyaspor karşılaşmasında mutlak galibiyet beklediklerini ancak hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını belirten Fırat, "Elbette sahamızda 3-0 mağlup olmak hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Çok üzüldük. Fakat önümüzde 15 koca hafta var bu da 45 puan demek. Biz soğukkanlı olacağız ve hiç panik yapmayacağız. Bizimle denk olan rakiplerimiz de bazı kayıplar yaşadı. Artık Göztepe karşılaşmasına odaklanıyoruz. Göztepe'yi yenip zinciri kıracağız. Taraftarlarımız bu önemli maçta tribünleri doldursun" dedi.

'DÜŞME KORKUMUZ YOK'

Fırat, "Bizim düşme gibi bir korkumuz yok. Sadece ölü toprağını üzerimizden atmak istiyoruz. Pazartesi günü evimizde oynayacağımız Göztepe maçını kazanarak bunu başaracağız. Üzüntülüyüz ancak endişeli değiliz" diye konuştu. Şu an transferde bir çalışma yapmadıklarını vurgulayan Fırat, "Son güne kadar bekliyoruz. Ekstra bir durum olursa değerlendiririz ama şu an için takviye bizim gündeminde yok" dedi.

SEBAHATTİN ALP