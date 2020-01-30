Aydın’ın Yıldızları potada yarı finalde

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Final müsabakaları, Kütahya'da yapıldı. Aydın'ı temsilen müsabakalara katılan erkek takımı, Aydın'da yapılan grup müsabakalarında olduğu gibi çeyrek final müsabakalarında da karşılaştığı tüm takımları mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde ilk maçında Çanakkale'yi 62-42, ile karşılaşan Aydın erkek basketbol takımı rakibini 62 - 42, ikinci günde ikinci gün Denizli'yi 61-39 ve üçüncü gün de Tekirdağ'ı 47-39 mağlup eden Aydın temsilcisi, 28 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu sporcuları kutladı.

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