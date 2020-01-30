TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Adana Demirspor'da forma giyen Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Samed Ali Kaya, sezon başında Göztepe'den Adana Demirspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Adana Demirspor'da forma giyen Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklama göre, 24 yaşındaki Samed Ali Kaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Samed Ali Kaya, sezon başında Göztepe'den Adana Demirspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.
AA
Ekol Göz Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.