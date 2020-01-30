Roger Federer - Novak Djokovic karşı karşıya! Maç ne zaman? Saat kaçta?

Teniste büyük karşılaşma. Roger Federer ile Novak Djokovic, dünyada 1 numara olarak görülen Rafael Nadal'ın elendiği Avustralya Açık'ta finale yükselmek için mücadele ediyorlar. Maç ne zaman, saat kaçta? Federer - Djokovic maçı canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz

Teniste büyük karşılaşma. Roger Federer ile Novak Djokovic, dünyada 1 numara olarak görülen Rafael Nadal'ın elendiği Avustralya Açık'ta finale yükselmek için mücadele ediyorlar. Maç ne zaman, saat kaçta? Federer - Djokovic maçı canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Erkekler tenisinin iki büyük ismi Roger Federer ile Djokovic, Avustralya Açık yarı finalinde karşı karşıya geliyor.



Zorlu rekabette ikili arasında oynanan 49 maçta Roger Federer 23 kez galip geldi. Novak Djokovic ise 26 kez mutlu sona ulaştı. Dünya iki numarası Novak Djokovic ile 38 yaşında olmasına rağmen hala bu seviyede kalabilen ve üç numara pozisyonunda olan Roger Federer arasındaki zorlu mücadelenin yayın bilgisi de netleşti.

ROGER FEDERER - NOVAK DJOKOVİC MAÇI HANGİ KANALDA?



İsviçreli Roger Federer ile Sırp Novak Djokovic arasındaki maç bugün saat 11.30'da başladı.. Eurosport 1 kanalından canlı yayınlanacak mücadeleyi bu sayfadan da anbean takip edebilirsiniz.



FEDERER - DJOKOVİC (2. SET OYNANIYOR)



İlk set: 7-6 Djokovic



* Federer servis kırarak ilk sette 2-0'lık üstünlük yakalasa da Djokovic geri servis kırarak durumu 2-1 yaptı.

İsviçreli, daha sonra yine servis kırmayı başardı ve skoru 3-1'e getirdi. Daha sonra kontrolü ele alan Djokovic maçı tie break'e kadar götürdü. Tie Break'te rakibine 7-1'lik üstünlük kuran Sırp tenisçi ilk seti kazandı.