Dünya Şampiyonu Yıldızspor’da

Aydın’ın halterdeki gururu Ayşegül Çakın Yıldızspor’a transfer oldu. Başkan Özcan, “Milli sporcumuz artık bünyemizde” dedi

Yıldızspor, futbol, voleybol, basketbol ve masa tenisinin ardından halter branşında da muhteşem bir hamle yaptı. Mavi-beyazlı kulüp, Dünya ve Avrupa Şampiyonu unvanlı, birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada derece elde eden Aydınlı halterci Ayşegül Çakın'ı bünyesine kattı. Milli sporcu Ayşegül Çakın, artık Yılıdzspor kulübünün forması altında yarışacak.

'MUTLUYUM, GURURLUYUM'

Transferin hayırlı olmasını dileyen Yıldızspor Kulüp Başkanı Kaya Özcan, "Aydınımızın gururu olan başarılı sporcu Ayşegül Çakın artık Yıldızspor forması adı altında mücadele verecek" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyespor'dan Yıldızspor'a transfer edilen Ayşegül Çakın, "Yıldızspor forması altında mücadele edecek olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyum. Kulübüme layık bir mücadele ortaya koyarak ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atmak istiyorum" diye konuştu. Yıldızspor camiasına katılan Türkiye Halter Federasyonu antrenörü Yunus Emre Demirtaş ise, "Yıldızspor'da olmaktan son derece mutluyum. Yıldızsporumuza her alanda önemli başarılar getirmek istiyoruz" dedi. Öte yandan Yıldızspor, halter sporcusu Furkan Aydın'ı da kadrosuna kattı.

MEHMET KAVAS