Hasret sona erdi

İzmirspor askıyla Karşıyaka’da takıma tekrar geri dönen orta saha oyuncusu Battal 330 gün sonra Erbaa önünde formasını giyebilecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da Battal Demirbilek formasına kavuşuyor. Geçen sezon Nisan ayında sözleşmesi fesih edilen tecrübeli orta saha oyuncusu, teknik direktör Soner Tolungüç'ün isteği üzerine affedilmiş ve takıma geri dönmüştü. Kaf-Kaf'tan ayrıldıktan sonra gelen teklifleri değerlendirmeyen Battal Demirbilek'in lisansı da dün çıktı. Karşıyaka alt yapısında yetişen yetenekli oyuncunun Pazar günü Erbaaspor maçının kadrosunda yer alacağı bildirildi.

SAHALARA DÖNÜYOR

Orta saha, kanat ve forvet hattında oynayabilen 27 yaşındaki oyuncu son maçını 10 Mart 2019 tarihinde KSK formasıyla deplasmanda Osmaniyespor'a karşı oynamıştı. Battal Pazar günü 330 gün sonra tekrar yeşil-kırmızılı formayla sahalara dönecek. Armanın ve formanın değerini çok iyi bildiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Tekrar benim yuvama dönmemi sağlayan Başkan Turgay Büyükkarcı ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. Çok çalışarak takıma faydalı olmaktan başka hiç bir düşüncem yok" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ