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Milli Takım'da!

Shane Larkin Milli Takım'da!

01.02.2020, 14:49 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020,14:54

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu , A Milli Takım'da oynayacağını duyurdu.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, A Milli Takım'da oynayacağını duyurdu.

AA

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