Beşiktaş gönül aldı

Sergen Yalçın ile ilk sınavına Rize'de çıkan siyah beyazlılar Burak Yılmaz ile öne geçtiği maçta Rizeli Skoda’nın golüyle sarsıldı. Bitime 11 dakika Gökhan Gönül Kartal’ı uçurdu.

Süper Lig'de son iki maçını kaybeden Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda Rizespor'u 2-1 yendi. 22'de Rizeli Skoda'nın sağ çaprazdan vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 29'da Ljajic'in ara pasında ceza sahasına giren Atiba, bekletmeden topu penaltı noktası üzerindeki Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak, bekletmeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 36'da Rizeli Moroziuk'un sağdan ortasında seken topu Skoda filelere gönderdi: 1-1.



SON SÖZÜ GÖKHAN SÖYLEDİ

İkinci yarıda Rize şanssız Beşiktaş kontrollüydü. 61'de Rizeli Aminu'nun şutu direkten döndü, defans uzaklaştırdı. 70'te Skoda müsait durumda topu auta attı. 79'da Ljajic'in ceza sahası içinde ara pasında Gökhan Gönül, meşin yuvarlağa çok sert vurdu: 1-2. 89'da Gökhan Gönül ceza sahası içinde topu uzaklaştıramadı. Skoda'nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı. Nefes kesen maçta başka gol olmayınca Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.





SERGEN YALÇIN İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen Sergen Yalçın, ile ilk maçına Rizespor deplasmanında çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, son oynanan Göztepe maçına göre 4 değişiklik yaptı. Yalçın cezalı olan Necip'in yanı sıra Douglas, Rıdvan ve Boyd'un yerine Gökhan, Caner, Ljajic ve Elneny 'i tercih etti



TEK ÖN LİBERO OYNADI

Yalçın, Rizespor karşısına Abdullah Avcı'nın tercih ettiği ideal kadroyu sahaya sürdü. Ancak siyah-beyazlılar bu maça çift ön liberoyla değil, tek ön liberoyla çıktı Kalede Karius'u oynatan Yalçın, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner dörtlüsünü savunmada kullandı. Avcı gibi, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic ve N'Koudou'lu orta sahayla mücadele eden Yalçın, buna karşın Atiba'yı Elneny ile ön liberoda değil, Ljajic'le birlikte orta sahada oynattı. Forvet tercihi ise Burak Yılmaz'dan yana kullandı.





IOANNİS LAGOS'A BÜYÜK ÖFKE VARDI

Her yrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Çaykur Didi Stadı'nda iki dev Türk bayrağı asılırken, Beşiktaş taraftarları da alkışlarla destek verdi. Maçı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da takip etti.