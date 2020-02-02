Son gün bereketi

Manisa FK, Menemen'den Galip Güzel ve Süper Lig ekibi Konyaspor'dan Ali Çamdalı'yı renklerine bağladı. Menemen, David Domgjoni’yi ve Altınordu Hüsamettin Yener’i alırken, Altay ise son gün 5 futbolcuyla anlaştı.

Ege'nin profesyonel liglerdeki temsilcileri ara transferin son gününde imza şov yaptı. 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Manisa FK, son gün bombaladı. TFF 1. Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor'dan Galip Güzel ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, gece yarısı operasyonuyla Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'dan tecrübeli futbolcu Ali Çamdalı'yı alarak bombayı patlattı.

İZMİRLİLER ŞOV YAPTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, transferin son gününde yaptığı atakla Rizespor'a transfer olan Alberk Koç'un yerini yabancı takviye ile doldurdu. Sarı-lacivertli ekip, Arnavutluk'un KF Laçi takımından 22 yaşındaki defans oyuncusu David Domgjoni ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu, bir süredir kadrosuna katmak istediği Altay'dan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Hüsamettin Yener'le 2.5 yıllık mukavele yaptı. Altay ise, Sakaryaspor'dan 28 yaşındaki santrfor Yaser Hacımustafaoğlu, Fatih Karagümrük'ten 31 yaşındaki sol kanat Turgut Doğan Şahin, Fatih Karagümrük'ten 32 yaşındaki stoper Abdülhamit Yıldız, Gaziantep FK'dan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Prince Segbefia ve Nijerya'nın Akwa United takımından 20 yaşındaki kanat oyuncusu Aniekeme Okon ile kadrosunu güçlendirdi.

ÜMİT YÖNEY