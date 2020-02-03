  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Menemenspor'da taşlar yerinden oynayacak

Menemenspor'da taşlar yerinden oynayacak

Menemenspor'da taşlar yerinden oynayacak

03.02.2020, 11:09

1'inci Lig'de geçen hafta evinde 'e de 1-0 yenilerek üst üste 4'üncü maçını gol dahi atamadan kaybeden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör kadroda revizyona gitme kararı aldı.

Özellikle hücumda varlık gösteremeyen Menemenspor'da Cenk Laleci'nin bu hafta deplasmanda oynanacak Akhisarspor maçında yeni transferler Samed Ali, Akanbi ve Özkan'ı ilk 11'e monte edeceği bildirildi.

İleri uçta büyük sorunlar yaşayan İzmir ekibinde yeni transferlerden kanat oyuncusu Selim'in de yine Akhisarspor karşılaşmasında değerlendirileceği ifade edildi. Kötü gidişe son vereceklerini belirten Laleci, "Hepimiz üzgünüz ama umutsuz değiliz. Bu takım sezonun ilk yarısında 10 maç üst üste kaybetmedi, Play-Off hattına girdi. Yine başarıyı yakalayacağız. Artık toparlanma zamanı geldi. Geçmişi bir kenara bırakıp, Akhisarspor maçıyla yeni bir sayfa açacağız" dedi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor'da taşlar yerinden oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN