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tepetaklak

Akigo tepetaklak
Giriş Tarihi: 4.2.2020

1. Lig’de galibiyet hasretini 6 maça çıkartan, gol de atamayan , paraşütsüz düşüşe geçip Play-Off hattının dışına çıktı. Devre arasında kanalıyla gelen yasak nedeniyle takviye yapamayan yeşil-siyahlılarda teknik heyette yapılan hamle de ilk maçta sonuç vermedi.

TFF 1. Lig'de mutlak şampiyonluk hedeflerken yaşadığı paraşütsüz düşüşe engel olamayan Akhisarspor, Altınordu'ya da İzmir deplasmanında 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Bu 6 maçlık periyotta gol dahi atamayan yeşil-siyahlılar, 28 puanla 8. sıraya gerileyip aylar sonra Play-Off hattının dışına çıktı. Ligde 5. haftada Hatayspor'u 3-1 yenerek zirveye kurulan Akigolar, 16 maç sonra Altınordu yenilgisiyle kendisini Play- Off barajının dışında buldu. Ligin en tecrübeli ancak yaş ortalaması en yüksek takımlarından birine sahip olan, devre arasında FIFA kanalıyla gelen yasak nedeniyle takviye yapamayan yeşil-siyahlılarda teknik heyette yapılan hamle de ilk maçta sonuç vermedi.

YILMAZ VURAL DA ÇARE OLAMADI
Geçen hafta Bursaspor'a evinde 1-0 yenildikten sonra teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırıp Türkiye'nin en kariyerli isimlerinden, en çok kulüp çalıştıran teknik adamı Yılmaz Vural'ı takımın başına geçiren Akigo, Altınordu'ya teslim olup ilk kez üst üste 2 mağlubiyet aldı. Kötü gidişe Menemen önünde son vermek isteyen Akhisarspor'da Vural, birçok takımın kendileri gibi 28 puanda olduğunu hatırlatıp, "Diğer takımların aldığı sonuçlarla biraz teselli bulduk. Ligde bir kopma olmuyor. Play-Off içinde kalmak ve Süper Lig'e çıkmak tek hedefimiz" dedi.

■ KENAN MOLLA
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