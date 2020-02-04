Aslan’ın zirve planı

Yiğido ile puan farkını 10’dan 5’e düşüren Cim Bom derbiye kadar kaybetmeyip zirve hesapları yapıyor

Süper Lig'de önceki gün Hes Kablo Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçerek son 4 haftadaki 4. galibiyetini elde eden G.Saray, zirve ile arasındaki puan farkını eritirken yakaladığı süper grafikle hesap kitap yapmaya başladı. Fatih Terim'in öğrencileri lider Sivasspor ile puan farkını 10'dan 5'e düşürürken şampiyonluk havasına da girdi. Gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak ardından Yeni Malatya'yı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar bu iki maçta 6 puan toplayıp Fenerbahçe derbisine kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Aslan, şampiyonluğa ulaştığı son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da 2. devrede aldığı başarılı sonuçlarla vitesi artırmayı amaçlarken takım son iki sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı.



EMRE SEVİNDİRDİ

Rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı maçların bu takımların aralarından sıyrılmak adına fırsat olarak gören Cim Bom'da Emre'nin müthiş dönüşü, Mariano ve Adem'in de ilk yarıya göre daha etkili bir oyun sergilemesi de teknik heyetin yüzünü güldürdü.



YILDIZLARDAN GÜZEL HABER

G.Saray, kupada Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verirken Saracchi fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı. Florin Andone de idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde ekstra kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Radamel Falcao da tedavisinden sonra fizyotera-fizyoterapistler pistler eşliğinde salon çalışmaları-çalışmalarını sürdürdü.



