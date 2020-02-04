Trabzonspor - Erzurumspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Maç Saat 20.30'da A Spor'dan ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında ağırlayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor.





İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth



BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad



Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen Trabzonspor, çeyrek final ilk maçında 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak..