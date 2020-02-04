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- Erzurumspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor - Erzurumspor maçı (CANLI YAYIN)

04.02.2020, 19:16 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020,19:19

, ilk maçında karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Maç Saat 20.30'da A Spor'dan ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında ağırlayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor.



İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen Trabzonspor, çeyrek final ilk maçında 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak..

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