Aydın’ın Sultanları Play-Off’a koşuyor

Beylikdüzü’nün ardından Nilüfer Belediyespor’u da mağlup eden Aydın BŞB 14. maçında 7. galibiyetini aldı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 5. sıraya çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Beylikdüzü Voleybol İhtisas zaferinin ardından Nilüfer Belediyespor karşısında da kazanmayı bilen Aydın'ın Sultanları, taraftarlarını coşturdu. Mavi-beyazlılar, ilk seti 25-20 alıp, 1-0 öne geçti. İkinci sette basit hatalar yapan Aydın BŞB, seti 25-17 kaybetti, durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette toparlanan Aydın'ın Sultanları, seti 25-20 kazandı, skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette hata yapmayan ev sahibi ekip, seti 25-19 maçı 3-1 kazanarak, 14. maçında 7. galibiyetini aldı, 5. sıraya yükseldi.



DEPREMZEDELERİ UNUTMADILAR

Aydın'ın Sultanları maça, "Acınız, acımızdır... Elazığ, Malatya" yazılı pankartla çıktı. Elazığ'da yaşanan deprem felaketindeki depremzedeleri unutmayan ve yardım elini uzatan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyepor maçının gelirini depremzedelere gönderdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Depremi ve yaşattığı acıları kalbimizde hissettik. Vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılara bir nebze olsun hafifletebilmek için maç gelirini depremzedelere gönderiyoruz" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE