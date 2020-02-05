Büyük kurtarıcı

Galatasaray’ın golcüsü Adem Büyük, Falcao’nun yokluğunda Kayseri ve Konyaspor’a 1’er gol atarak teknik direktör Terim’in yüzünü güldürdü.

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da Adem Büyük'ün performansı yüzleri güldürdü. Sezon başında Yeni Malatyaspor'dan bedelsiz olarak sarı-kırmızılılara gelen ve senelik 3.5 milyon liraya imza atan 32 yaşındaki futbolcu, Falcao'nun yokluğunda teknik heyetin kurtarıcısı oldu. Ligde Kayseri ve Konya'ya 1'er gol atan Adem Büyük, Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmıştı. Düşük maliyetine karşın verilen şansları iyi kullanan Adem Büyük, çalışkanlığı ve hırsı ile beğeni topluyor. Teknik direktör Fatih Terim, Konya'dan sonra Kayseri maçını da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu Adem Büyük'ü tebrik etti. MENSAH KAPIŞMASI Öte yandan Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna katmak istediği Kayserispor'un yıldızı Mensah'a Japon ekibi Urawa Reds de talip oldu.