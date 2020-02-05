  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Büyük kurtarıcı

Büyük kurtarıcı

Büyük kurtarıcı
Giriş Tarihi: 5.2.2020

’ın golcüsü , Falcao’nun yokluğunda Kayseri ve ’a 1’er gol atarak Terim’in yüzünü güldürdü.

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da Adem Büyük'ün performansı yüzleri güldürdü. Sezon başında Yeni Malatyaspor'dan bedelsiz olarak sarı-kırmızılılara gelen ve senelik 3.5 milyon liraya imza atan 32 yaşındaki futbolcu, Falcao'nun yokluğunda teknik heyetin kurtarıcısı oldu. Ligde Kayseri ve Konya'ya 1'er gol atan Adem Büyük, Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmıştı. Düşük maliyetine karşın verilen şansları iyi kullanan Adem Büyük, çalışkanlığı ve hırsı ile beğeni topluyor. Teknik direktör Fatih Terim, Konya'dan sonra Kayseri maçını da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu Adem Büyük'ü tebrik etti. MENSAH KAPIŞMASI Öte yandan Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna katmak istediği Kayserispor'un yıldızı Mensah'a Japon ekibi Urawa Reds de talip oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyük kurtarıcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN