Göz-Göz 'Beto'n örüyor

Yaptığı kurtarışlarla takımına hayat veren Portekizli kaleci gündemden hiç düşmüyor. Portekizli eldiven Beto Pimparel yaptığı kritik kurtarışlarla Göztepe'ye yine can verdi.

Süper Lig'de Antalyaspor ve Beşiktaş zaferlerinin moraliyle gittiği Denizli'den 1 puanla dönen Göztepe, kaleye beton ördü. Sarıkırmızılılar, kötü bir futbol oynadığı maçta henüz 9. dakikada Serdar'ın golüyle öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamazken, Portekizli eldiven Beto Pimparel yaptığı kritik kurtarışlarla Göztepe'ye yine can verdi.



İKİ MAÇTA 4 PUAN

Sarı-kırmızılı ekibin geçen hafta yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı'nı açtığı tarihi maçta Beşiktaş'lı Burak Yılmaz'ın yakaladığı iki net gol pozisyonuna geçit vermeyen 37 yaşındaki eldiven, Denizli'de de ikinci yarıda Ben Youssef'in altı pastan yaptığı kafa vuruşunu müthiş bir refleksle çıkardı. Denizli'nin attığı golün öncesinde de Rodallega'nın net vuruşunu önleyen Beto, son iki maçta Göztepe'ye 4 puan kazandırdı.



ALANYA'DA İPTEN ALDI

Türkiye'nin en iyi file bekçileri arasında gösterilen Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda 1-0 kazandığı Alanyaspor maçının da yıldızıydı. Beto, takımı 1-0 öndeyken 90+5'te Cisse'nin yakın mesafeden vuruşunda yaptığı kurtarışla Göztepe'yi zorlu deplasmanda zafere ulaştırmıştı.



RİZE MAÇINDA KALE GÖKTUĞ'UN

Kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla Göztepe'nin Avrupa Kupaları potasına girmesinde pay sahibi olan Beto, Denizli maçında gördüğü sarı kartla Pazartesi günü İzmir'de oy- nanacak olan Rize maçında cezalı duruma düştü. Beto'nun yerine ise teknik direktör Palut kaleyi alt yapıdan yetişen genç kaleci Göktuğ Bakırbaş'a emanet edecek.



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