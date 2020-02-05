‘Hedefe ulaşacağız’

“Vizyon olarak temelleri sağlam bir kulüp. Şehir olarak da geçmişin önemli futbol merkezlerinden bir tanesi. Üstüne çok şey inşa edebileceğiniz en önemlisi burada hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ortam var”

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa FK, son olarak Bosna Hersek 1. Lig ekiplerinden NK Celik Zenica'yı çalıştıran, Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Cihat Arslan'la 1. 5 yıllık sözleşme imzaladı.



'HAYAL EDECEKSİNİZ'

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan da hazır bulundu. Teknik direktör Cihat Arslan, önemli açıklamalar yaptı. Arslan, "Manisa FK'nın Türkiye'de gelmek istediği ve geldiği nokta çok değerli. Vizyon olarak, büyüme hedefi olarak temelleri sağlam olan bir kulüp. Şehir olarak da geçmişin çok önemli futbol merkezlerinden bir tanesi. Üstüne çok şey inşa edebileceğiniz, hayal kurabileceğiniz ve en önemlisi bu kulüpte hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ortam var. Biz de buna hem Türk futbolu adına, hem de kulüp adına, hem de kendi adımıza duyarsız kalamazdık. Buraya büyümeyi beraberce başarabileceğimizi inandığım için geldim. Bizim de katkımız olacak ama kulübün de bize çok önemli katkıları olacak. Çünkü kulübün kuruluş felsefesinde gelişmek olan bir misyonu var. Hedeflerimiz var, ulaşmak istediğimiz hayallerimiz var. En üst noktalara kadar hayallerimiz var. Önce hayal edeceksiniz, sonra çabalayacaksınız, ardından da çok çalışacaksınız bu hayallere ulaşmak için."



BAŞKAN AKTAN: YENİ VE BEYAZ SAYFA AÇTIK

Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada yeni bir sayfa açtıklarını ve yeni bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Aktan, "Gerçekten vizyonumuza, hedeflediğimiz yere gelmek için bütün bu yapılan organizasyonlar için, geçmiş kariyeri belli olan, hem futbolculuk kariyeri, hem de teknik direktörlük kariyeri hem de kişiliğini gayet iyi bildiğimiz Cihat Arslan hocamızla yola devam ediyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Bu hedefe ulaşacağımızı gayet iyi biliyoruz" dedi. Arslan'ın yardımcılıklarını Ülken Durak, Recep Umut, Toprak Kırtoğlu, Serkan İşyapan yardımcı antrenör, Fevzi Layiç kaleci antrenörü, Ömer Kalebayır atletik performans antrenörü, Egemen Babaç maç ve performans analiz antrenörü olarak görev yapacak.



AKHİSAR'DA GÖREV YAPTI

İsmail Ertekin'le yollarını ayıran Manisa FK'nın kulüp CEO'su Levent Devrim, Arslan'ın camiaya hayırlı olmasını dilerken, "Cihat hocamızla anlaşma sağladık. Kendisiyle mukavele yaptık" dedi. Teknik direktörlük kariyerine Kocaelispor'da başlayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Eyüp, Bolu, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Şanlıurfa, Balıkesir, Akhisar, Adana ve Bosna Hersek ekibi Celik Zenica'da görev yaptı.



CÜNEYT HASÇELİK