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‘Şampiyon olacağız’

‘Şampiyon olacağız’
Giriş Tarihi: 5.2.2020
Manisa FK'nın, ara transferin son gününde Süper Lig takımlarından Konyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ali Çamdalı'yı 1.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. "Tek bir derdimiz var, o da şampiyonluk" diyen Ali, "Böyle bir projenin içinde, böyle sade, mütevazı bir kulüpte olmaktan dolayı guruluyum. Başkanımızın da söylediği gibi bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflerin içinde olmak benim için bir şans. Hedefimiz tekrar Manisa'yı ayağa kaldırmak ve daha üst seviyelerde temsil etmek. En büyük gayemiz bu olacak. Ben de buna en ufak bir katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana" dedi.
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