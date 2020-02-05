  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Serdar’dan şova devam

Serdar’dan şova devam

Serdar’dan şova devam
Giriş Tarihi: 5.2.2020

’nin kanat oyuncusu maçında da gol atarken, son 6 maçta skora etki ederek takımın yıldızı oldu

Denizlispor deplasmanında Göztepe'nin 1 puanla ayrılmasını sağlayan golü kaydeden Serdar Gürler tutulmuyor. Serdar, sarı-kırmızılı ekibin son 6 maçında üst üste attığı gol ve yaptığı asistlerle skora direkt etki etti. BEŞ GOLE ULAŞTI Son 6 maçta 4 gol atıp, 4 de gol servisi yapan Serdar, takımın aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikte önemli pay sahibi oldu. Serdar ligde geride kalan 20 haftada toplamda 5 gol atıp, 5 de asist yapmayı başarırken takımının da en skorer oyuncusu olmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekipte, Serdar'ın ardından Halil 4 gol, 2 asist, Soner Aydoğdu ise 3 gol, 6 asist yaparak takıma en çok katkı yapan isimler oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serdar’dan şova devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN