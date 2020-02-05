Serdar’dan şova devam

Göztepe’nin kanat oyuncusu Denizli maçında da gol atarken, son 6 maçta skora etki ederek takımın yıldızı oldu

Denizlispor deplasmanında Göztepe'nin 1 puanla ayrılmasını sağlayan golü kaydeden Serdar Gürler tutulmuyor. Serdar, sarı-kırmızılı ekibin son 6 maçında üst üste attığı gol ve yaptığı asistlerle skora direkt etki etti. BEŞ GOLE ULAŞTI Son 6 maçta 4 gol atıp, 4 de gol servisi yapan Serdar, takımın aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikte önemli pay sahibi oldu. Serdar ligde geride kalan 20 haftada toplamda 5 gol atıp, 5 de asist yapmayı başarırken takımının da en skorer oyuncusu olmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekipte, Serdar'ın ardından Halil 4 gol, 2 asist, Soner Aydoğdu ise 3 gol, 6 asist yaparak takıma en çok katkı yapan isimler oldu.