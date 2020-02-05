Tarzan destek turunda

Göreve geldikleri günden itibaren kentte ziyaretlerine devam eden Manisaspor’da kulüp başkanı Murat Yörük, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı’yı Silivri maçına davet etti.

3. Lig 1. Grup'ta son sıraya demir atan Manisaspor'da, kulüp başkanı Murat Yörük ve kurmayları kentte destek turlarına devam ediyor. Göreve geldikleri günden itibaren ziyaretlerine devam eden Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük önderliğindeki yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı'yı ziyaret ederek 9 Şubat Pazar günü karşılaşacakları Silivrispor maçına davet etti.



SALİH HIZLI BAŞARILAR DİLEDİ

Manisaspor Kulübü Başkanı Murat Yörük beraberinde kulübün 2. başkanı Çağlayan Uzunlar, yönetim kurulu üyeleri Ufuk Akgün, Hasan Tok ve Mahmut Güler'le birlikte AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'yı ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaret öncesi Manisaspor Başkanı Murat Yörük, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı'ya çiçek ve Manisaspor atkısı hediye etti. Kulüp başkanı Murat Yörük, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı'yı 9 Şubat Pazar Günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacakları Silivrispor maçına davet ederken, Hızlı da fırsat buldukça maçlara geleceğini ifade etti. Hızlı, Manisaspor'un yeni yönetimine başarılar diledi, teşekkür etti.



■ CÜNEYT HASÇELİK