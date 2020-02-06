Ahmet Türkmen Milas’ın gururu

MİLAS İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Ahmet Türkmen, Kilis'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Turnuvanın ardından Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ı ziyaret eden ve başarısını paylaşan Ahmet Türkmen, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2020 yılı faaliyetinde yer alan İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'na katılarak turnuvada 100 kiloda ikinci olduğunu ve Paris'te 14-19 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'na katılmak için çalıştığını ifade etti. Türkmen, Paris'ten de iyi bir dereceyle dönerek ülkemizi ve Milas'ı başarılı bir şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Kendisini elde ettiği bu başarıdan dolayı tebrik eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, başarılarının devam etmesini diledi.