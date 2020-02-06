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Alaşehir zirve aşkıyla

Alaşehir zirve aşkıyla
Giriş Tarihi: 6.2.2020

Amatör Süper Lig’de Karaköy’ü 1-0 yenen sarı-lacivertli ekip, BAL yolunda yeniden umutlandı

Manisa Amatör Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Alaşehir Belediyespor, sahasında Karaköyspor'u 80. dakikada Kemal'in attığı golle 1-0 yenerek, önemli bir galibiyete imza attı. Puanını 35'e yükselten sarı-lacivertliler, lider Bieskper Hacırahmanlıspor'un Kilikspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından puan farkını 5'e indirdi. ÖNEMLİ GALİBİYET Alaşehir bu hafta lider Bieskper Hacırahmanlıspor ile kritik bir maça çıkacak. Maç öncesi tribünlerde güzel görüntüler yaşandı. Karaköyspor Kulüp Başkanı Osman Yıldırım ve Alaşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Akgül birbirlerine atkı hediye etti, centilmenlik rüzgarları esti. Önemli bir galibiyete imza attıklarını açıklayan Alaşehir Belediyespor Başkanı Hüseyin Akgül, "Zafer önemliydi. Rakibimizin de puan kaybetmesiyle galibiyetimiz daha da anlamlı oldu. Bu hafta lider Bieskper Hacırahmanlıspor ile oynayacağız. Bu maçtan alacağımız galibiyet bizi zirveye daha da yaklaştıracak" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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