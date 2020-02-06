Aslan durmuyor

G.Saray, şimdiden gelecek sezon için harekete geçerken stoper transferi için Mert Çetin, Kaan Ayhan ve Daniel Schwaab isimlerini mercek altına aldı.

Devre arasında yaptığı takviyelerle gücüne güç katan G.Saray, şimdiden sezon sonuna yönelik hamlelerini belirlerken önceliğin savunmaya verileceği öğrenildi. Devre arasında stoper takviyesi yapması beklenen ancak bu transferi Mayıs ayına bırakan sarı-kırmızılılar elini çabuk tutup listesindeki isimlerden birini kadrosuna katma planı yapıyor. Aslan'ın devre arasında ismi gündeme gelen Roma'nın stoperi Mert Çetin'den vazgeçmediği ve sezon sonu İtalyan kulübünün kapısının bir kez daha çalınacağı bildirildi. Sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden oyuncu için kiralık formülünün devreye sokulacağı kaydedilirken Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için de nabız yoklanacağı konuşuluyor.



SCHWAAB DA LİSTEDE YER ALIYOR

BU arada sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan PSV Eindhoven'in Alman defans oyuncusu Daniel Schwaab'ın da isminin masaya yatırılacağı gelen haberler arasında. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta 1073 dakika görev alırken bu süreçte 1 gol atıp 1 asist yaptı.



