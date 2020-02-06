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Bal-Kes’te şok ayrılık

Bal-Kes’te şok ayrılık
Giriş Tarihi: 6.2.2020

1. ’de istediği sonuçları alamayan ’da gitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla teknik sorumlu Kurşunlu ve ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fırat Gül'ün getirileceğini söyledi.

GÜL BUGÜN İMZAYI ATIYOR
Başkan Kadir Dağlı, Gül için bugün saat 14.00'te kulüp tesislerinde imza töreni yapacaklarını kaydetti. Ligin 13. haftasında Ali Tandoğan'ın görevden ayrılması sonrası takımın başına getirilen Ramazan Kurşunlu, kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 7 maçta, 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Balıkesir temsilcisi, Kurşunlu yönetiminde kalesinde 9 gol görürken, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
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