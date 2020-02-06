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fırsat tepti

Bayındırspor fırsat tepti
Giriş Tarihi: 6.2.2020
İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu'nda zirve hesapları yapan Bayındırspor, Alaçatıspor önünde fırsat tepti, taraftarları önünde iki kez üstünlüğü yakalamasına rağmen 2-2 berabere kalarak, 2 önemli puan kaybetti. 24'te Yasin Yılmaz, 64'te ise Hasan Aykılıç ile iki kez üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılar, Alaçatıspor önünde avantajını koruyamayıp Halilbeylispor'un mağlup olduğu haftada liderlik koltuğunu ıskaladı. Kulüp başkanı Ahmet Toru, "34 puanlı lider ile aramızda sadece iki puan var. Alaçatıspor'u yenebilseydik büyük bir avantaj elde edecektik. İki kez öne geçmemize rağmen yediğimiz iki şanssız golle rakibimize yakalandık. Hedeflerimizde en ufak bir sapma yok. Sezon sonunda gülen taraf olmak için ısrarla liderliği kovalamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

■ NADİR UYSAL
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